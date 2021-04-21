Video Yaşam Son dakika! Çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı. 1 kişi öldü | Video

Son dakika! Çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı. 1 kişi öldü | Video

Son dakika! Çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı. 1 kişi öldü | Video
21.04.2021 | 09:10

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Kaza Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte meydana geldi. Çift katlı İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bariyere çarptı. Feci kazada araçtaki yolculardan biri öldü, biri ise yaralandı. Olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

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