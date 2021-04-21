Son dakika! Çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı. 1 kişi öldü | Video
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Kaza Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte meydana geldi. Çift katlı İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bariyere çarptı. Feci kazada araçtaki yolculardan biri öldü, biri ise yaralandı. Olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.