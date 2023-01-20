Video Yaşam SON DAKİKA: Çocukların cinsel istismarı içerikli paylaşım yapan 21 şüpheli yakalandı | Video
SON DAKİKA: Çocukların cinsel istismarı içerikli paylaşım yapan 21 şüpheli yakalandı | Video

SON DAKİKA: Çocukların cinsel istismarı içerikli paylaşım yapan 21 şüpheli yakalandı | Video

20.01.2023 | 12:04

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde, çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşımlar yaptıkları belirlenen 21 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosya kapsamında İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha once aynı suçtan hakkında işlem yapılan H.Ç. arama sonucunda ele geçirilen bilgisayarında yapılan incelemelerde mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması üzerinden 29 Ocak 2017 ile 18 Ocak 2019 tarihleri arasında 22 farklı profil hesabının çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşım yaptığı tespit edildi.

21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu doğrultusunda yapılan çalışma sonucunda toplam 21 şüpheli ve 1 IP kullanıcısı tespit edildi. IP kullanıcısının Ankara'da ikamet ettiği tespit edilirken tüm şüpheliler için gözaltı talimatı verildi. 5'i İstanbul, 5'i Ankara, 5'i İzmir, 4'ü Samsun, 1'i Diyarbakır, 1'i Şanlıurfa'da ikamet ettikleri tespit edilen şüpheliler için eş zamanlı operasyon düzenlendi. 21 şüpheli operasyonlarda yakalandı.

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