Video Yaşam SON DAKİKA: Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi | Video
SON DAKİKA: Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi | Video

SON DAKİKA: Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi | Video

26.02.2024 | 11:34

Son dakika haberi: Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Korsan taksiciyi suçüstü yakaladılar | Video 00:55
Korsan taksiciyi suçüstü yakaladılar | Video 26.02.2024 | 11:46
Saati çalınan tarihi kulede 40 yıl sonra bir ilk: Gong sesi yeniden duyuldu | Video 02:21
Saati çalınan tarihi kulede 40 yıl sonra bir ilk: Gong sesi yeniden duyuldu | Video 26.02.2024 | 11:51
Edirne’de 16 adrese eş zamanlı operasyon: 18 zehir tacirine gözaltı | Video 02:00
Edirne’de 16 adrese eş zamanlı operasyon: 18 zehir tacirine gözaltı | Video 26.02.2024 | 11:45
Kuyumcu hırsızları yakalandı! 2 iş yerinden tam 8.5 milyon çaldılar | Video 00:43
Kuyumcu hırsızları yakalandı! 2 iş yerinden tam 8.5 milyon çaldılar | Video 26.02.2024 | 11:45
Aydın’da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü motosiklete böyle çarptı | Video 00:58
Aydın'da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü motosiklete böyle çarptı | Video 26.02.2024 | 11:34
SON DAKİKA: Elazığ Palu’da maden ocağında göçük meydana geldi | Video 00:31
SON DAKİKA: Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi | Video 26.02.2024 | 11:34
Batman’da kar kalınlığının 2 metreyi aştığı grup köy yolu ulaşıma açıldı | Video 01:57
Batman'da kar kalınlığının 2 metreyi aştığı grup köy yolu ulaşıma açıldı | Video 26.02.2024 | 11:12
İstanbul’da metro bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı | Video 02:37
İstanbul'da metro bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı | Video 26.02.2024 | 11:08
Diyaliz merkezinde korkunç olay: Engelli kadın bu hale geldi! | Video 04:53
Diyaliz merkezinde korkunç olay: Engelli kadın bu hale geldi! | Video 26.02.2024 | 10:50
Metro bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı! Yürüyen merdiven bir anda ters yöne hareket etti | Video 00:18
Metro bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı! Yürüyen merdiven bir anda ters yöne hareket etti | Video 26.02.2024 | 10:56
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Şubat 2024 Pazartesi atv izle! | Video 04:45
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Şubat 2024 Pazartesi atv izle! | Video 26.02.2024 | 10:31
Yolun karşısına geçmek isteyen Serap, otomobilin çarpmasıyla öldü | Video 00:36
Yolun karşısına geçmek isteyen Serap, otomobilin çarpmasıyla öldü | Video 26.02.2024 | 10:10
Maltepe’de telefon dolandırıcıları bankada yakalandı | Video 00:42
Maltepe'de telefon dolandırıcıları bankada yakalandı | Video 26.02.2024 | 10:10
Tarihi kilisede define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı | Video 01:14
Tarihi kilisede define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı | Video 26.02.2024 | 10:28
Maç öncesi ortalık karıştı: Polise zorluk çıkaran taraftara gözaltı | Video 00:50
Maç öncesi ortalık karıştı: Polise zorluk çıkaran taraftara gözaltı | Video 26.02.2024 | 10:18
İstanbul’da silahlı dehşet kamerada: Yengesinin evine kurşun yağdırdı | Video 03:05
İstanbul’da silahlı dehşet kamerada: Yengesinin evine kurşun yağdırdı | Video 26.02.2024 | 10:09
Kendisini durduran polislere “Hayırdır devrem?” diyerek sahte polis kimliği gösterince yakalandı | Video 00:58
Kendisini durduran polislere “Hayırdır devrem?” diyerek sahte polis kimliği gösterince yakalandı | Video 26.02.2024 | 10:09
Tuttuğu balığa öyle sevindi ki izleyenleri gülümsetti | Video 02:21
Tuttuğu balığa öyle sevindi ki izleyenleri gülümsetti | Video 26.02.2024 | 09:52
Motosiklet kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı | Video 01:14
Motosiklet kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı | Video 26.02.2024 | 09:52
Bisikletli hırsız düşe kalka 3. kattaki montu çalıp kaçtı | Video 01:50
Bisikletli hırsız düşe kalka 3. kattaki montu çalıp kaçtı | Video 26.02.2024 | 09:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA