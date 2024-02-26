SON DAKİKA: Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi | Video 26.02.2024 | 11:34 Son dakika haberi: Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.