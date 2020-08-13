Video Yaşam Son Dakika Haberi | İstanbul Beyoğlu'nda iş makinesinin yaya kadını ezdiği feci kaza kamerada | Video

Son Dakika Haberi | İstanbul Beyoğlu'nda iş makinesinin yaya kadını ezdiği feci kaza kamerada | Video

Son Dakika Haberi | İstanbul Beyoğlu'nda iş makinesinin yaya kadını ezdiği feci kaza kamerada | Video
13.08.2020 | 12:31

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Son dakika... İstanbul Beyoğlu'nda yol çalışması yapan iş makinesi yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarını yansıdı.

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Kaza, Beyoğlu Okmeydanı Özgül Sokak girişinde dün saat 12.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yol yapım çalışması yapan iş makinesi operatörü Birkan K. (23) alışverişten evine dönen Asiye Sarı'ya (57) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadını görenler hemen olay yerine ambulans çağırdı. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Asiye Sarı'nın kalçasının kırıldığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.


KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan kaza bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yola hafriyat taşıyan iş makinesinin yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptığı görülüyor. Yola savrulan kadını görenler ise yardımına koşuyor. Yaralı kadın ambulansa alınarak hastaneye kaldırılıyor.


KADINI GÖRMEDİ ÇARPTI
Mahalle sakini Abdullah Dülger "İş makinesi caddeden sokağa döndü. Hanımefendiyi görmedi. Hanımefendinin üzerinden geçti. Biz buradan bağırdık. Hemen ambulansa haber verdik. Ailesi geldi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı" dedi. İş makinesi operatörü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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