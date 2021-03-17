Son Dakika Haberi: Palu ailesi davasında tahliye kararı! | Video
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Kasayı bıçakla açamayınca sadaka kutusunu alıp gitti | Video 17.03.2021 | 17:03
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Firardayken AVM’yi soymaya çalıştı! Soygun girişiminde suçüstü yakalandı! 17.03.2021 | 16:45
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Pakistan’da fabrikada yangın: 3 yaralı | Video 17.03.2021 | 16:12
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Ailesinin evde tek başına bıraktığı 2 çocuğu, itfaiye kurtardı | Video 17.03.2021 | 16:26
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Batman’da demir dubaları böyle çaldılar | Video 17.03.2021 | 16:12
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Tekirdağ'da toprağa gömülü bulunan top mermisi böyle imha edildi | Video 17.03.2021 | 15:45
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Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi | Video 17.03.2021 | 15:41
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Son dakika! Artvin'de büyük yangın! 50'den fazla ev... | Video 17.03.2021 | 15:22
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Binaların yıkılmasını film izler gibi izliyorlar | Video 17.03.2021 | 14:48
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Avukat cinayetine meslektaş tepkisi | Video 17.03.2021 | 14:27
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İstanbul’da görenleri korkutan manzara... Önce kırmızı sonra mavi! 17.03.2021 | 12:25
Son dakika haberi... Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı Palu ailesi olayında iki dava birleştirilmedi. Anne Havva Palu'nun tutuklu kaldığı süre ve yaşı dikkate alındı. Anne Havva Palu tahliye edildi...