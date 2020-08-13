Son Dakika Haberi | Yalova'da feci kaza! 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı | Video
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Son dakika | Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde aşırı sürat nedeniyle kontrolden çıkan bir aracın sebep olduğu zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne gönderildiler.
Edinilen bilgiye göre Yalova'dan Kocaeli istikametine giden bir araç Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi üst geçit mevkiinde kontrolden çıkarak çelik bariyerlere çarptı. Yolun ortasına savrulan aracı gören ancak duramayan diğer araçlarda birbirlerine çarpmaya başladı. Toplamda 7 aracın karıştığı kazada A.C.(49), A.U.T.(34), D.Ö (31) ve İ.E (56) adlı vatandaşlar yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan araçlarda ağır hasar meydana geldi. Hurdaya dönen araçlar nedeniyle yaklaşık 1 saat kapalı kalan yolda trafik yan yoldan sağlandı. Araçların olay yerine çağrılan çekiciler ve vatandaşların yardımı ile yol kenarına alınması sonrasında trafik normale döndü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.