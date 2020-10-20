Son dakika! İstanbul Beyoğlu’nda uyuşturucu tacirlerine ‘Çukur’ operasyonu | Video
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Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu’nda uyuşturucu madde satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Beyoğlu Tarlabaşı Mahallesi'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Çukur operasyonu gerçekleştirdi. 68 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 57 adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.