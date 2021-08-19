Video Yaşam Son Dakika: İstanbul Sancaktepe'de TEM Bağlantı Yolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...

Son Dakika: İstanbul Sancaktepe'de TEM Bağlantı Yolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...

Son Dakika: İstanbul Sancaktepe'de TEM Bağlantı Yolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...
19.08.2021 | 09:21

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Son dakika haberleri... İstanbul Sancaktepe'de TEM bağlantı yolunda 2 aracın karıştığı hasarlı kazayı son anda fark eden 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonucu, 1 i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edilirken ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

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