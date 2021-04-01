Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da metro seferleri aksadı vatandaşlar yollarda kaldı!

SON DAKİKA: İstanbul'da metro seferleri aksadı vatandaşlar yollarda kaldı!

SON DAKİKA: İstanbul'da metro seferleri aksadı vatandaşlar yollarda kaldı!
01.04.2021 | 09:02

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Son dakika haberleri... İstanbul'da trafo yangını sebebiyle metro seferleri aksadı! İstanbul'da aksayan metro seferleri sebebiyle yollarda kalan vatandaşlar arızanın giderilmesi bekledi. M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Yeni mahalle Metro istasyonu içerisinde bulunan elektrik trafolarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle seferler dururken durakta yoğunluk oluştu.

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M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Yeni mahalle Metro istasyonu içerisinde bulunan elektrik trafolarında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken metro hattında seferler durdu. Sabahleyin işlerine gitmek isteyen vatandaşlar nedeniyle Yeni Mahalle durağında yoğunluk oluştu. Metro İstanbul'da yapılan duyuruda "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında geçici bir süre için seferlerimiz Mecidiyeköy-Yenimahalle ve Mahmutbey-Oruç Reis istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

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