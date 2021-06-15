Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da sel dehşeti kamerada! Alt geçitte ölüm kalım mücadelesi...

SON DAKİKA: İstanbul'da sel dehşeti kamerada! Alt geçitte ölüm kalım mücadelesi...

SON DAKİKA: İstanbul'da sel dehşeti kamerada! Alt geçitte ölüm kalım mücadelesi...
15.06.2021 | 11:33

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SON DAKİKA: İstanbul'da sel dehşeti kamerada! Alt geçitte ölüm kalım mücadelesi... 03:44
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Son dakika haberleri... İstanbul Bayrampaşa'da alt geçitte sel sularında yaşanan ölüm kalım mücadelesi kamerada!

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