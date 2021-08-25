SON DAKİKA: Kartal'da anne ve kardeşini katleden güvenlik görevlisi Ahmet Özcan'ın kamera görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika haberleri... İstanbul Kartal'da annesi ve kız kardeşini vahşice katleden güvenlik görevlisinin kanlı elbiselerini götürdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı!