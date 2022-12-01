Video Yaşam SON DAKİKA: Kış lastiği zorunluluğu başladı! Bugün başlayan uygulama hangi araçlar için geçerli? | Video
SON DAKİKA: Kış lastiği zorunluluğu başladı! Bugün başlayan uygulama hangi araçlar için geçerli? | Video

SON DAKİKA: Kış lastiği zorunluluğu başladı! Bugün başlayan uygulama hangi araçlar için geçerli? | Video

01.12.2022 | 09:35

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SON DAKİKA: Kış lastiği zorunluluğu başladı! Bugün başlayan uygulama hangi araçlar için geçerli? | Video 03:42
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Son dakika haberi: Kış lastiği zorunluluğu, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için bugün başladı. Kurala uymayanlara, bin 152 TL para cezası kesilecek. Uygulama 1 Nisan 2023'te sona erecek.

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