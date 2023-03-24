SON DAKİKA: Malatya'da 5 katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video
Son dakika haberi: Malatya'da depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bina kendiliğinden çöktü. Enkaz altında kimsenin olmadığı öğrenildi
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
03:14
01:03
Siirt'te arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı: 1 ölü, 6 yaralı | Video 24.03.2023 | 15:25
02:18
Manavgat'ta otomobilin kadına çarptığı anlar kameraya böyle yansıdı | Video 24.03.2023 | 15:23
00:53
Bonzai ve uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı | Video 24.03.2023 | 15:23
04:40
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı | Video 24.03.2023 | 13:00
01:25
01:27
13:22
01:35
Bakırköy Adliyesi çevresinde silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı | Video 24.03.2023 | 13:45
02:47
03:13
7 yıl sonra su tutan Gazibey Barajı, çiftçileri sevindirdi | Video 24.03.2023 | 12:59
01:22
00:14
03:11
08:10
Bayrampaşa’da çöken bahçe duvarı böyle görüntülendi | Video 24.03.2023 | 11:48
02:48
02:11
01:18
İstanbul'da sahte altın operasyonu: 28 gözaltı | Video 24.03.2023 | 11:17