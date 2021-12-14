Son Dakika: Sancaktepe'de "beyaz madde" paniği! | Video

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SANCAKTEPE'de 3 katlı balon fabrikasından dereye sızan beyaz renkli madde paniğe neden oldu.
Olay saat 12.30 sıralarında Veysel Karani Mahallesi, Bakan Caddesi'nde meydana geldi.
İddialara göre 3 katlı balon fabrikasından Lateks maddesinin bulunduğu tankerde sızma oldu. Sızan maddenin dereye akması sonucu, fabrika çalışanları durumu AFAD, itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sızan madde üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde dereye akan maddenin tehlike teşkil etmediği belirlendi. İSKİ çalışanları ise derede temizlik yaptı. Yapılan incelemelerin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.
"7-8 TONLUK SIZINTI OLDU"
Fabrika yetkilisi Abdülkadir Karagöz, "Balon imalatı yapan bir fabrika burası. Balon doğal lateksten yapılan bir ürün. Bu ürünün depolandığı tankta bir çatlama meydana geldi. 7-8 tonluk bir sızıntı oldu. Bu da dereye karıştı. Bizde çevreye bir sıkıntı oluşturmasın diye ekiplere haber verdik. AFAD ekipleri ölçüm yaparak herhangi bir kimyasal madde olmadığını belirlediler. Sağlığa zarar vermesin diye müracaat ettik. Maddenin içme suyuna karışmaması için İSKİ ekipleri çalışmalarını yapıyor. Herhangi bir tehlike söz konusu değil. Yanıcı ve parlayıcı bir özelliğe sahip değil. Su bazlı kauçuk ağacının sütü" dedi.