SON DAKİKA: Tekirdağ'da feci kaza! Yük treni işçi servisine çarptı: 4 ölü, 7 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler
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Son dakika haberleri... Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi hemzemin geçitte yük treninin işçi servis minibüsüne çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Olay yerinden ilk görüntüler kamerada...