Sultangazi'de vahşet! Eski eşini boğazını keserek öldürdü | Video
SULTANGAZİ'de 42 yaşındaki Pınar Bektaş, çocuklarını görmek için evine gelen eski eşi Tuncay Sağ tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olay sonrası Sağ, polis merkezine giderek teslim oldu.
7 YAŞINDAKİ KIZI ODADA SAKLANDI
Yardım çığlığını ve aşağı düşen cam parçalarını gören komşular, yukarı çıktılarında Pınar Bektaş'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Ardından diğer odaları da kontrol eden komşuları, Bektaş'ın 7 yaşındaki kızının bir odada saklandığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Pınar Bektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze evden çıkarıldığı sırada Pınar Bektaş'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Tuncay Sağ'ın ise polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Öte yandan, kızlarının sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, annesinin doğum gününü kutladığı görüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
1 milyon 300 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi | Video 13.11.2023 | 14:47
01:18
İzmir'i sağanak vurdu! Yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı | Video 13.11.2023 | 14:50
01:32
Tekirdağ’da şiddetli yağış! Caddeler göle döndü | Video 13.11.2023 | 14:51
01:12
Çanakkale'de sağanak! Kepez Deresi taştı | Video 13.11.2023 | 14:47
01:16
Evi patlayıcı madde imalathanesine çevirmişler | Video 13.11.2023 | 14:44
00:53
Muğla'da sel! Tatilciler korku dolu anlar yaşadı | Video 13.11.2023 | 14:38
00:16
Beylikdüzü'nde bir grup gencin havaya ateş açtığı anlar kamerada | Video 13.11.2023 | 14:36
05:25
Büyükçekmece’de güpegündüz 300 bin liralık hırsızlık kamerada | Video 13.11.2023 | 14:12
01:35
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 61 gözaltı | Video 13.11.2023 | 14:09
00:37
Osmangazi Köprüsü girişinde tır devrildi | Video 13.11.2023 | 14:12
03:16
Sultangazi'de vahşet! Eski eşini boğazını keserek öldürdü | Video 13.11.2023 | 09:45
02:01
Çeşme'de göçmen faciası: 2 ölü | Video 13.11.2023 | 13:57
00:34
Sultangazi'de eski eşini öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı | Video 13.11.2023 | 13:43
03:48
Gazzeli çocukların adına fidan dikildi | Video 13.11.2023 | 13:42
02:54
Yanmış ceset olayında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 13.11.2023 | 13:42
01:07
Motosiklet devrildi, ölümden saniyeyle kurtuldu! O anlar kamerada | Video 13.11.2023 | 12:37
01:54
00:31
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 920 gram esrar ele geçirildi | Video 13.11.2023 | 12:07
00:18