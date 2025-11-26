Video Yaşam Sultangazi'de yanlış yola giren İETT otobüsü, trafiği tehlikeye attı | Video
Sultangazi'de yanlış yola giren İETT otobüsü, trafiği tehlikeye attı | Video

Sultangazi'de yanlış yola giren İETT otobüsü, trafiği tehlikeye attı | Video

26.11.2025 | 16:30

Sultangazi’de bir İETT otobüsü şoförü, hatalı güzergaha girdiğinin farkına varınca geri geri manevra yaptı. Sürücünün tehlikeli manevrası tepki çekerken, o anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İddiaya göre olay, saat 13.00 sıralarında TEM otoyolu yan yol girişinde meydana geldi. Yan yola giren İETT otobüsü sürücüsü, yanlışlıkla Sultangazi sapağına yöneldi. Sürücü, hatalı güzergaha girdiğini fark edince, trafiği riske atacak şekilde geri geri manevra yaparak yeniden TEM otoyoluna bağlanmaya çalıştı. Bu sırada çevredeki araçlar yavaşlamak zorunda kaldı ve trafikte kısa süreli tedirginlik yaşandı. Otobüsün tehlikeli hareketi, olay anına tanıklık eden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. O anları kayıt altına alan vatandaş, "Yolu kaçıran otobüs geri geri gidiyor, trafiği tehlikeye sokuyor" diyerek tepki gösterdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise otobüsün geri manevra yaptığı ve bir süre sonra tekrar otoyola bağlandığı anlar görülüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sultangazi’de yanlış yola giren İETT otobüsü, trafiği tehlikeye attı | Video 00:49
Sultangazi'de yanlış yola giren İETT otobüsü, trafiği tehlikeye attı | Video 26.11.2025 | 16:30
Çanakkale’de doğalgaz patlaması: 1 yaralı | Video 00:13
Çanakkale’de doğalgaz patlaması: 1 yaralı | Video 26.11.2025 | 15:49
Ankara’da yangında mahsur kalan ev sahibi hayatını kaybetti | Video 04:57
Ankara'da yangında mahsur kalan ev sahibi hayatını kaybetti | Video 26.11.2025 | 15:46
Canan Karatay’ın eşi Ali Başak Karatay son yolculuğuna uğurlandı | Video 05:07
Canan Karatay'ın eşi Ali Başak Karatay son yolculuğuna uğurlandı | Video 26.11.2025 | 14:49
Büyükçekmece’de 3 kişiyi öldüren katil zanlısından şok ifadeler! Taksiciye: ’Yakında televizyonlarda olacağım’ demiş... | Video 02:38
Büyükçekmece'de 3 kişiyi öldüren katil zanlısından şok ifadeler! Taksiciye: 'Yakında televizyonlarda olacağım' demiş... | Video 26.11.2025 | 14:41
Kayınpeder tüfekle kıraathaneyi bastı! Eski damadını darp edip bıçakladı | Video 00:39
Kayınpeder tüfekle kıraathaneyi bastı! Eski damadını darp edip bıçakladı | Video 26.11.2025 | 14:34
Gümüşhane Üniversitesi’nden rehine operasyonu | Video 01:39
Gümüşhane Üniversitesi'nden rehine operasyonu | Video 26.11.2025 | 13:58
Hopa açıklarında denizde roket motoru bulunduğu iddiası | Video 00:45
Hopa açıklarında denizde roket motoru bulunduğu iddiası | Video 26.11.2025 | 13:58
Motosikletli sürücü ile yaya arasında nazik yol verme inatlaşması | Video 00:24
Motosikletli sürücü ile yaya arasında nazik yol verme inatlaşması | Video 26.11.2025 | 13:57
Antalya’da tarihi geçmiş 25 ton tavuk ele geçirildi, 2 işletme mühürlendi | Video 01:12
Antalya'da tarihi geçmiş 25 ton tavuk ele geçirildi, 2 işletme mühürlendi | Video 26.11.2025 | 13:16
Hector ve Mailo, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu | Video 06:44
Hector ve Mailo, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu | Video 26.11.2025 | 13:16
İzmir’de 15 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 7 tutuklama | Video 01:26
İzmir'de 15 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 7 tutuklama | Video 26.11.2025 | 12:51
Büyükçekmece’de 3 kişinin öldüğü cinayetlerin şüphelisi yakalandı | Video 01:28
Büyükçekmece'de 3 kişinin öldüğü cinayetlerin şüphelisi yakalandı | Video 26.11.2025 | 12:10
Ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşini rahatsız eden 2 kişiyi bıçakladı: ’Yeğenimi taciz ediyorlarmış’ | Video 04:16
Ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşini rahatsız eden 2 kişiyi bıçakladı: 'Yeğenimi taciz ediyorlarmış' | Video 26.11.2025 | 11:11
Hatay’da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 01:28
Hatay'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 26.11.2025 | 10:54
Ordu’daki kuyumcu soygunu kamerada | Video 04:10
Ordu'daki kuyumcu soygunu kamerada | Video 26.11.2025 | 10:54
Eşinin bıçakladığı adam, eşini adliye çevresinde pompalı tüfek ile bekledi | Video 01:24
Eşinin bıçakladığı adam, eşini adliye çevresinde pompalı tüfek ile bekledi | Video 26.11.2025 | 10:54
Başakşehir’de markette pes dedirten dolandırıcılık kamerada | Video 05:47
Başakşehir’de markette pes dedirten dolandırıcılık kamerada | Video 26.11.2025 | 10:54
Böcek ailesinin raporu savcılıkta! Fosfin gazı nedir? | Video 06:05
Böcek ailesinin raporu savcılıkta! "Fosfin gazı" nedir? | Video 26.11.2025 | 10:54
Şantiyede ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Polisin havaya ateş açmasıyla son buldu | Video 01:28
Şantiyede ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Polisin havaya ateş açmasıyla son buldu | Video 26.11.2025 | 10:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY