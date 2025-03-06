Tartıştıkları çocuğu darbedip cep telefonuyla kaydettiler | Video 06.03.2025 | 16:12 Arnavutköy'de 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen iki çocuk daha önceden tartıştıkları çocuğa önce zorla özür diletip ardından darbettikleri anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiler. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen iki çocuk daha önce tartıştıkları bir çocuğu caddede yürürken durdurdu. Kendilerinden özür dilemesi yönünde baskı kurdukları çocuğu cep telefonu kamerasıyla kaydeden çocuklar, daha sonra darbetti. Bu sırada yoldan geçenlerin ayırmaya çalıştığı kavga bir süre sonra son bulurken darbedilen çocuğun ailesinin polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.