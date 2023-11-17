Tavşanlı'da ahşap evde yangın: 1 ölü | Video 17.11.2023 | 11:02 Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yeni Mahalle Kütahya caddesinde sabah erken saatlerde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevreden vatandaşların ihbarı ile adrese gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken bina kullanılmaz hale geldi. Binada yapılan incelemede Ahmet Altınbay'ın (44) cesedine ulaşıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.