Video Yaşam Tekirdağ'da 2 kişinin bıçaklandığı kavga kamerada | Video
Tekirdağ'da 2 kişinin bıçaklandığı kavga kamerada | Video

Tekirdağ'da 2 kişinin bıçaklandığı kavga kamerada | Video

11.01.2023 | 09:52

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Tekirdağ’da bir grubun tartışmasına müdahale için gelen 2 genç uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. 2 kişinin tutuklandığı kavga anı kameraya yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü gece saatlerinde Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 11. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen bir grup kendi arasında tartışma yaşadı. Yoldan geçen A.K. (26) ve Y.G. (24) isimli kişiler tartışmaya müdahale edince kavga çıktı. Büyüyen kavga sonucu A.K. (26) ve Y.G. (24) isimli kişi bıçak darbeleriyle yaralandı.

Yaralı iki genç, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis tarafından yakalanan şüphelilerden 2 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

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