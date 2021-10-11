Video Yaşam Terörün finansçılarına darbe: 63 gözaltı
Terörün finansçılarına darbe: 63 gözaltı

Terörün finansçılarına darbe: 63 gözaltı

11.10.2021 | 14:27

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Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 63 kişi gözaltına alındı.

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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezi ve ilçelerinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 63 şüpheli gözaltına alındı. Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 04 - 10 Ekim 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonda, 542 kilo 35 gram esrar, 76,31 gram metamfetamin, 9,05 gram eroin, 1,93 gram afyon sakızı, 3 adet sentetik ecza maddesi, 925 TL para, 3 bin 845 paket kaçak sigara, 3 bin 394 kutu tıbbi ilaç ve 156 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 63 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

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