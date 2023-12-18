Ters şeride giren alkollü sürücü dehşet saçtı: 8 yaralı | Video
Nevşehir Kayseri karayolunda ters şeritten ilerleyen ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4’ü ağır 8 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile birlikte itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Hurdaya dönen araçların içinde sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
POLİS, ÜŞÜYEN YARALIYI MONTU İLE ISITMAYA ÇALIŞTI
İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu orta refüje savrulan yaralı, ambulansı beklerken üşüdüğünü söyledi. Bunun üzerine olay yerinde bulunan bir polis memuru üzerindeki montunu çıkartarak yaralının üzerine örttü.
Kazada yaralanan araç sürücüleri ve 6 yaralı Nevşehir'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Nevşehir Kayseri karayolu araçların kaldırılmasından sonra tekrar ulaşıma açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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