Ters yöne giden sürücüye 9 bin 267 TL ceza | Video 05.11.2025 | 10:31 Samsun'un Kavak ilçesinde ters yöne giden bir otomobilin görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücüyü tespit ederek 9 bin 267 TL para cezası kesti ve hakkında adli işlem başlattı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince internet ortamındaki sanal devriye faaliyetleri kapsamında yapılan denetimlerde, Kavak ilçesinde bir aracın ters istikamette seyrettiği anların sosyal medyada paylaşıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerde aracın 57 plakalı ve sürücüsünün M.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatılırken, ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-h maddesi uyarınca (tek yönlü karayolunda ters istikamette araç kullanmak) 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.