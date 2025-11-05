Video Yaşam Ters yöne giden sürücüye 9 bin 267 TL ceza | Video
Ters yöne giden sürücüye 9 bin 267 TL ceza | Video

Ters yöne giden sürücüye 9 bin 267 TL ceza | Video

05.11.2025 | 10:31

Samsun’un Kavak ilçesinde ters yöne giden bir otomobilin görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücüyü tespit ederek 9 bin 267 TL para cezası kesti ve hakkında adli işlem başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince internet ortamındaki sanal devriye faaliyetleri kapsamında yapılan denetimlerde, Kavak ilçesinde bir aracın ters istikamette seyrettiği anların sosyal medyada paylaşıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerde aracın 57 plakalı ve sürücüsünün M.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatılırken, ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-h maddesi uyarınca (tek yönlü karayolunda ters istikamette araç kullanmak) 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arkasına Yakışır yaşıma yanlışlarım yazdı, caddeyi egzozuyla rahatsız etti | Video 00:37
Arkasına "Yakışır yaşıma yanlışlarım" yazdı, caddeyi egzozuyla rahatsız etti | Video 05.11.2025 | 10:43
Ters yöne giden sürücüye 9 bin 267 TL ceza | Video 00:31
Ters yöne giden sürücüye 9 bin 267 TL ceza | Video 05.11.2025 | 10:31
FETÖ’nün yeni yapılanmasından 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:29
FETÖ'nün yeni yapılanmasından 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 05.11.2025 | 09:59
Otobüs şoförü yolcu inmeden hareket ederek yolcuyu böyle düşürdü | Video 00:32
Otobüs şoförü yolcu inmeden hareket ederek yolcuyu böyle düşürdü | Video 05.11.2025 | 09:16
Erzincan’da seyir halindeki otomobil alev aldı: 2 kişi son anda kurtuldu | Video 01:17
Erzincan’da seyir halindeki otomobil alev aldı: 2 kişi son anda kurtuldu | Video 05.11.2025 | 08:37
Kağıthane’de ‘yol verme’ kavgası kamerada: Motosikletli kaskla saldırdı! | Video 01:10
Kağıthane’de ‘yol verme’ kavgası kamerada: Motosikletli kaskla saldırdı! | Video 04.11.2025 | 16:26
Gabar Dağı’ndaki saklı cennet: 7 katlı apartman mağarası | Video 03:10
Gabar Dağı'ndaki saklı cennet: "7 katlı apartman mağarası" | Video 04.11.2025 | 14:31
Bir Fikrim Var diyen kadınlara KADEM desteği 05:23
“Bir Fikrim Var” diyen kadınlara KADEM desteği 04.11.2025 | 14:16
Muadil ilaç kavgasında yeni görüntüler çıktı! Eczacı kalfası yaşlı adama saldırmış | Video 06:52
Muadil ilaç kavgasında yeni görüntüler çıktı! Eczacı kalfası yaşlı adama saldırmış | Video 04.11.2025 | 13:25
JASAT toprağa gömülü halde sahte lahit buldu | Video 00:49
JASAT toprağa gömülü halde sahte lahit buldu | Video 04.11.2025 | 13:20
Jandarma baskınında 1 kilo kokain, 2 kilo esrar ele geçirildi: 1 tutuklama | Video 01:30
Jandarma baskınında 1 kilo kokain, 2 kilo esrar ele geçirildi: 1 tutuklama | Video 04.11.2025 | 12:32
Van semalarında kartpostallık günbatımı mest etti | Video 04:32
Van semalarında kartpostallık günbatımı mest etti | Video 04.11.2025 | 11:49
Şanlıurfa’da feci olay! Kargo aracının altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 01:44
Şanlıurfa'da feci olay! Kargo aracının altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 04.11.2025 | 11:10
Aracını satmak isterken dolandırıcının tuzağına düşmekten son anda kurtuldu | Video 04:39
Aracını satmak isterken dolandırıcının tuzağına düşmekten son anda kurtuldu | Video 04.11.2025 | 11:04
Yol verme tartışmasında kadınların kavgası kamerada | Video 00:35
Yol verme tartışmasında kadınların kavgası kamerada | Video 04.11.2025 | 11:04
Yaya geçidinde kadına çarpan bisikletli olay yerinden kaçtı | Video 02:16
Yaya geçidinde kadına çarpan bisikletli olay yerinden kaçtı | Video 04.11.2025 | 11:04
Iğdır’da ellerine sopa alıp okul bastılar | Video 00:49
Iğdır’da ellerine sopa alıp okul bastılar | Video 04.11.2025 | 11:04
Fal ve büyü vaadiyle dolandırıcılık: 62 şüpheli yakalandı | Video 00:56
Fal ve büyü vaadiyle dolandırıcılık: 62 şüpheli yakalandı | Video 04.11.2025 | 11:03
Adana’daki evin mutfak dolabından AK-47 ve pompalı tüfek çıktı | Video 00:44
Adana'daki evin mutfak dolabından AK-47 ve pompalı tüfek çıktı | Video 04.11.2025 | 10:02
Önce ters yöne girdi, sonra bariyere çıkarak askıda kaldı | Video 00:44
Önce ters yöne girdi, sonra bariyere çıkarak askıda kaldı | Video 04.11.2025 | 09:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY