Tokat'ta akıllara durgunluk veren yolculuk kamerada: 2 motosiklet üzerinde 8 kişi yolculuk yaptı | Video
Tokat'ta, bir bulvarda 2 motosiklet üzerinde toplam 8 kişinin yolculuk yapması dikkat çekti.
Sürücülerin ve yolcuların trafik kurallarına uymadığı ve trafik güvenliğini tehlikeye attığı açıkça görülüyor. Bu tür tehlikeli davranışların ciddi sonuçlara yol açabileceği ve güvenlik endişelerini artırdığı vurgulanarak, vatandaşların benzer durumları yetkililere bildirmesi çağrısında bulunuldu. Yetkililer ise gençlerin trafik kurallarına uyarak daha güvenli bir şekilde seyahat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
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