Trabzon Sürmene'de Tanıtım Parkı’na balyozlu saldırı kamerada

Trabzon’un Sürmene ilçesinde E.C.(51), isimli kişi Bıçak Tanıtım Parkı’ndaki tabela ve hediyelik eşya vitrini camlarını balyozla zarar verdi. O anlar çevrede bulunan vatandaş tarafından kayda alındı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.