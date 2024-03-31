Video Yaşam Trafikte bıçaklı kavga kamerada | Video
Trafikte bıçaklı kavga kamerada | Video

Trafikte bıçaklı kavga kamerada | Video

31.03.2024 | 17:58

Ankara'da trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan bıçaklı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, öğle saatlerinde Etimesgut ilçesindeki Ankara-Ayaş yolu üzerinde meydana geldi. Trafikte yol vermeme nedeniyle tartışan 2 sürücü, araçtan inerek bıçakla birbirlerinin üzerine yürüdü. Kavga eden 2 sürücü, çevredekiler tarafından sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay anı, diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trafikte bıçaklı kavga kamerada | Video 00:23
Trafikte bıçaklı kavga kamerada | Video 31.03.2024 | 17:58
Minibüste fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdi! O anlar kamerada | Video 03:32
Minibüste fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdi! O anlar kamerada | Video 31.03.2024 | 16:15
Şanlıurfa’da muhtarlık kavgası: 14 kişi yaralandı | Video 00:33
Şanlıurfa’da muhtarlık kavgası: 14 kişi yaralandı | Video 31.03.2024 | 16:38
Yayla’dan Günün Menüsü: Domates Çorbası, Nohut Pilaki, Tavuk Kapama, Çoban Salata 00:51
Yayla'dan Günün Menüsü: Domates Çorbası, Nohut Pilaki, Tavuk Kapama, Çoban Salata 31.03.2024 | 16:42
100 yaşındaki Fadime nine oy kullanmaya oğlunun sırtında gitti | Video 02:45
100 yaşındaki Fadime nine oy kullanmaya oğlunun sırtında gitti | Video 31.03.2024 | 15:54
Papağanıyla oy kullanmaya gelen vatandaş görenleri şaşırttı | Video 02:02
Papağanıyla oy kullanmaya gelen vatandaş görenleri şaşırttı | Video 31.03.2024 | 15:52
Şanlıurfa’ da ’muhtarlık seçimi’ kavgaları; 15 yaralı | Video 00:45
Şanlıurfa' da 'muhtarlık seçimi' kavgaları; 15 yaralı | Video 31.03.2024 | 15:16
Diyarbakır’da muhtarlık seçiminde silahlı, taşlı, sopalı kavga! Çok sayıda yaralı var | Video 02:16
Diyarbakır’da muhtarlık seçiminde silahlı, taşlı, sopalı kavga! Çok sayıda yaralı var | Video 31.03.2024 | 12:20
Bingöl’de otomobil ve kamyonet çarpıştı: Biri bebek 3 kişi yaşamını yitirdi | VİDEOHABER 00:07
Bingöl’de otomobil ve kamyonet çarpıştı: Biri bebek 3 kişi yaşamını yitirdi | VİDEOHABER 31.03.2024 | 00:34
Ağrı’da ilk defa bypass ameliyatı gerçekleştirildi 01:46
Ağrı'da ilk defa bypass ameliyatı gerçekleştirildi 30.03.2024 | 21:04
Yayla’dan Günün Menüsü: Domates Çorbası, Nohut Pilaki, Şehriyeli & Mercimekli Yalancı Mantı 01:09
Yayla'dan Günün Menüsü: Domates Çorbası, Nohut Pilaki, Şehriyeli & Mercimekli Yalancı Mantı 30.03.2024 | 17:13
Osmaniye’de 34 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı | Video 03:15
Osmaniye’de 34 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı | Video 30.03.2024 | 16:11
Otoyolda lastiği patlayan tıra çarpan kamyon kağıt gibi ezildi: 1 yaralı | Video 03:39
Otoyolda lastiği patlayan tıra çarpan kamyon kağıt gibi ezildi: 1 yaralı | Video 30.03.2024 | 15:06
Avcılar’da sokak ortasında kavga kamerada | Video 00:43
Avcılar’da sokak ortasında kavga kamerada | Video 30.03.2024 | 14:40
Dolandırıcılara karşı 16 ilde eş zamanlı şafak operasyonunda 24 şüpheli yakalandı | Video 00:36
Dolandırıcılara karşı 16 ilde eş zamanlı şafak operasyonunda 24 şüpheli yakalandı | Video 30.03.2024 | 13:48
Şırnak’ta çığ böyle geldi | Video 01:38
Şırnak'ta çığ böyle geldi | Video 30.03.2024 | 13:05
Bolu’da korkutan yangın! Alevler yan eve sıçradı | Video 03:39
Bolu'da korkutan yangın! Alevler yan eve sıçradı | Video 30.03.2024 | 12:55
D100’de feci kaza! Tır otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı 00:21
D100’de feci kaza! Tır otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı 30.03.2024 | 12:56
Elazığ’daki 4,7’lik deprem anı kamerada | Video 01:08
Elazığ’daki 4,7’lik deprem anı kamerada | Video 30.03.2024 | 12:38
İzmir’de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı tutuklandı | Video 00:11
İzmir'de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı tutuklandı | Video 30.03.2024 | 12:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA