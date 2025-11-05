Trafikten kaçmak için kaldırıma çıktı, 2 bin 309 lira ceza yedi | Video
05.11.2025 | 13:49
Arnavutköy'de trafikten kaçmak için kaldırıma çıkarak ilerleyen sürücüye toplamda 2 bin 309 TL para cezası kesildi. Sürücünün kız kaçırma meselesi nedeniyle birilerinden kaçmaya çalıştığı için kaldırıma çıktığı öğrenildi.
Öte yandan şahsın kız kaçırma meselesi nedeniyle birilerinden kaçmaya çalıştığı için kaldırıma çıktığı öğrenildi. Kaldırıma çıkınca aracının ağır hasar alarak bir kaç sokak aşağıda kullanılamaz hale geldiği ve kullanılan aracın bir özel güvenlik şirketine ait iş aracı olduğu ortaya çıktı.
