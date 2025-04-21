Video Yaşam Türkiye 23 Nisan’da yeni orkestra ve korosunu kucaklamaya hazırlanıyor | Video
Türkiye 23 Nisan’da yeni orkestra ve korosunu kucaklamaya hazırlanıyor | Video

Türkiye 23 Nisan’da yeni orkestra ve korosunu kucaklamaya hazırlanıyor | Video

21.04.2025 | 14:53

Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda,  220 kişilik kadrosu ve renkli repertuvarıyla ilk konserini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verecek.

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