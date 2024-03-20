Ümraniye'de tekne imalathanesi alev alev yandı | Video
Ümraniye'de tekne imalatı yapan bir işyerinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayı gören esnaf Mesut Bayar, "Patlama sesleri geldi. Komşularla, arkadaşlarla koşarak gittik ama iş işten geçmiş. Her taraf alev almış. Bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu. Ölen veya yaralanan yok" dedi.
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