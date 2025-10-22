Uygulamaya takılan ehliyetsiz sürücüye 38 bin TL ceza kesildi | Video
22.10.2025 | 10:11
Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında, ehliyetsiz yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü ve araç sahibine toplam 38 bin 347 TL ceza kesilirken, motosiklet ise trafikten men edildi.
