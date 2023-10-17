Yalova’da 2 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcı tutuklandı | Video 17.10.2023 | 14:06 Yalova’da, telefon dolandırıcılığı yöntemiyle yaklaşık 2 milyon 130 bin lira değerinde altın, döviz ve ziynet eşyasını elden alarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği ileri sürülen zanlı tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Merkez ve Çınarcık ilçesinde üç farklı olayda dolandırıcılar toplamda 33 bin 650 dolar, 400 gram altın ve 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 5 bin lira elden teslim alarak vurgun yaptı. Dolandırıcıların kendini polis, savcı ve hakim olarak tanıttığı ve vatandaşlara kimlik bilgilerinin terör örgütleri tarafından ele geçirildiği ve kullanıldığını söyleyerek korkuttuğu öğrenildi.Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşanan nitelikli dolandırıcılık olayının aydınlatılması için 20'ye yakın ikamet, 37 işyerine ait kamera ile KGYS ve PTS kayıtlarından toplam 307 saat görüntü inceledi. Yapılan çalışma sonrasında olayın şüphelisinin H.U. olduğu tespit etti.Polis zanlıyı Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Yalova Emniyeti'nde işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.