Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 4 zehir taciri tutuklandı | Video

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan getirdiği uyuşturucu maddeleri üst torbacı olarak tabir edilen kişilere ulaştırılacağı ve sokak torbacıları tarafından satışının yapılacağı bilgisine ulaştı. Konuyla ilgili operasyon düğmesine basan polis İstanbul'dan gelen 34 plakalı kamyoneti durdurdu. Narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde araçta yapılan aramada 5 ayrı poşet içinde 5 kilo 180 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Soruşturma çerçevesinde teslimat ile ilgili olarak birbirleriyle irtibatlı ve koordineli hareket ettikleri tespit edilen İ.A. ve Y.G de Yalova'da gözaltına alındı. Polis İstanbul'da ise şüphelilerin bağlantılı olduğu A.Y'yi yakaladı.4 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.