Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 4 zehir taciri tutuklandı | Video

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Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.
4 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.