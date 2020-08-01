Yamaç paraşütçülerini izleyen vatandaşın kamera arkası konuşmaları güldürdü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
00:44
Arabalı feribotta sıra bekleyen yolcuların sıra kavgası kamerada! 01.08.2020 | 20:00
00:15
Küçücük çocuğa zorla sigara içirdi! Olay video büyük tepki aldı | Video 01.08.2020 | 18:31
00:39
01:32
00:30
İstanbul Ataşehir'de kasapta kıyma çekme sırası kavgası | Video 01.08.2020 | 15:30
01:11
05:41
10:52
00:39
Son Dakika: Dikkat çeken kurban manzaraları: Her yerde kestiler! | Video 01.08.2020 | 12:13
21:11
01:11
Sakarya'da yola çıkan tilkiye su verdiler | Video 01.08.2020 | 12:37
07:55
01:29
00:23
00:05
Çaldığı telefonu bahçeye saklayan zanlı yakalandı | Video 01.08.2020 | 11:49
00:11
01:41
02:37
Erzincan’da yamaç paraşütçülerini takip eden vatandaşın kamera arkası konuşmaları tebessüm ettirdi. Erzincan’da yamaç paraşütçüleri kent merkezine 9 kilometre uzaktaki Küçük Çakırman mevkiinde uçuş gerçekleştirdi. Yamaç paraşütçülerini izleyen bir vatandaşın kamera arkası konuşmaları güldürdü. Yamaç paraşütçülerinin havalanmasının ardından kahkahalar atan vatandaş, “Ooo nasıl gidiyorlar. Vola dikkat edin kırmızı ışıkta durun. İsmail abi yolu kaybetti. Sağa dön sağa. Ya rabbim” şeklinde konuşmaları izleyenleri güldürdü. Video kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni topladı.