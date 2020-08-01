Video Yaşam Yamaç paraşütçülerini izleyen vatandaşın kamera arkası konuşmaları güldürdü | Video

Yamaç paraşütçülerini izleyen vatandaşın kamera arkası konuşmaları güldürdü | Video

Yamaç paraşütçülerini izleyen vatandaşın kamera arkası konuşmaları güldürdü | Video
01.08.2020 | 20:39

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Erzincan’da yamaç paraşütçülerini takip eden vatandaşın kamera arkası konuşmaları tebessüm ettirdi. Erzincan’da yamaç paraşütçüleri kent merkezine 9 kilometre uzaktaki Küçük Çakırman mevkiinde uçuş gerçekleştirdi. Yamaç paraşütçülerini izleyen bir vatandaşın kamera arkası konuşmaları güldürdü. Yamaç paraşütçülerinin havalanmasının ardından kahkahalar atan vatandaş, “Ooo nasıl gidiyorlar. Vola dikkat edin kırmızı ışıkta durun. İsmail abi yolu kaybetti. Sağa dön sağa. Ya rabbim” şeklinde konuşmaları izleyenleri güldürdü. Video kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni topladı.

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