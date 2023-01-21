Video Yaşam Yaşlı adama döner bıçaklı saldırı böyle görüntülendi | Video
Yaşlı adama döner bıçaklı saldırı böyle görüntülendi | Video

Yaşlı adama döner bıçaklı saldırı böyle görüntülendi | Video

21.01.2023 | 12:18

İstanbul (İHA) Şişli’de henüz bilinmeyen nedenle bir şahıs yaşlı adama döner bıçağıyla saldırdı. Olay anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Şişli Feriköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen nedenle iki şahıs arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra argo kelimelerin kullanıldığı tartışma kavgaya döndü. Şahıslardan biri sinirlenerek elindeki döner bıçağıyla yaşlı adama saldırdı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar araya girerek kavgaya müdahale etti. Döner bıçaklı saldırgan çevredeki vatandaşların müdahalesi ile sakinleştirilip ikna edilmeye çalışıldı. Neye uğradığını şaşıran yaşlı adam ise yakınlarının yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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