Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde paraşütle atlamak isteyen Namık Ekin'in yeni rekoru polise takıldı | Video

Avrupa ile Anadolu kıtasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden paraşütle atlayan dünyaca ünlü 81 yaşındaki emekli SAT Komandosu Namık Ekin, bu kez Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden atlamak isterken polis engel oldu. Ekin daha sonra izin alarak tekrar atlayışı gerçekleştireceğini açıkladı.