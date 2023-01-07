Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla yaralandı | Video

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SİİRT'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken Oktay Demir (28), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Oktay Demir'e, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Demir, yola savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Demir, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oktay Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis de kazayla ilgili inceleme başlattı.