Yüksek gerilim hattında akıma kapılan şahsı kurtarma mücadelesi kamerada | Video 02.07.2023 | 08:45 Hatay’ın Kumlu ilçesinde sokak düğünü için yüksek gerilim hattından elektrik çekmek isteyen şahıs akıma kapılarak yaralandı. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasıysa cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, akşam saatlerinde Kumlu ilçesi Akkerpiç Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde yapılacak düğün için yüksek gerilim hattından elektrik çekmek isteyen şahıs, akıma kapıldı. Şahsın, akıma kapıldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri şahsı, kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahsın yaşadığı tespit edildi. Yaralı şahıs müdahale edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.