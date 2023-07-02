Video Yaşam Yüksek gerilim hattında akıma kapılan şahsı kurtarma mücadelesi kamerada | Video
Yüksek gerilim hattında akıma kapılan şahsı kurtarma mücadelesi kamerada | Video

Yüksek gerilim hattında akıma kapılan şahsı kurtarma mücadelesi kamerada | Video

02.07.2023 | 08:45

Hatay’ın Kumlu ilçesinde sokak düğünü için yüksek gerilim hattından elektrik çekmek isteyen şahıs akıma kapılarak yaralandı. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasıysa cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, akşam saatlerinde Kumlu ilçesi Akkerpiç Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde yapılacak düğün için yüksek gerilim hattından elektrik çekmek isteyen şahıs, akıma kapıldı. Şahsın, akıma kapıldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri şahsı, kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahsın yaşadığı tespit edildi. Yaralı şahıs müdahale edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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