Yüksek gerilim hattında akıma kapılan şahsı kurtarma mücadelesi kamerada | Video
Hatay’ın Kumlu ilçesinde sokak düğünü için yüksek gerilim hattından elektrik çekmek isteyen şahıs akıma kapılarak yaralandı. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasıysa cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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