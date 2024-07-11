Video Yaşam Yunan unsurları Türk balıkçı teknesine çarparak hasar verdi | Video
Yunan unsurları Türk balıkçı teknesine çarparak hasar verdi | Video

Yunan unsurları Türk balıkçı teknesine çarparak hasar verdi | Video

11.07.2024 | 14:30

Çanakkale'de uluslararası karasularında balık avlayan Türk balıkçı teknesine Yunan Sahil Güvenliği botu çarptı. Çarpma sonucu hasar gören tekne, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Gökçeada ilçesindeki limana çekildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Gökçeada ilçesi ile Semadirek Adası arasındaki uluslararası karasularında geçen yıl balık avlarken kendisine müdahale eden Yunan Sahil Güvenliğine kafa tutan ve "İlker Reis" adıyla bilinen balıkçı İlker Özdemir, "Kızıl Elma" adlı 12 metrelik teknesiyle balık avlamak için Zürafa Kayalıkları açıklarına gitti. Bu esnada Yunan unsurları, botlarıyla balıkçı Özdemir'in teknesine çarptı. Çarpma sonucu teknede hasar oluştu. Özdemir ve yanında bulunan oğlu Efe Özdemir, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 3 bot olay yerine sevk edildi. Teknenin su almaya başlaması üzerine Özdemir ve oğlu, suyu tahliye etmeye çalıştı. Sahil Güvenlik ekipleri, teknedeki camların kırılması sonucu yaralanan Özdemir ve oğluna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tekneyi 2 Sahil Güvenlik botu ile Gökçeada'nın Kaleköy Limanı'na çekti.

YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ EKİPLERİ TÜRK BALIKÇILARI TEKNELERİNİ BATIRMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ
Gökçeada açıklarında 31 Ocak 2023 tarihinde İlker Özdemir, yanındaki 2 arkadaşıyla uluslararası sularda Zürafa Kayalıkları mevkiinde avlanırken Yunan Sahil Güvenlik unsurları gelmişti. Yunan görevliler, Özdemir'den geri dönmelerini talep etmişti. Özdemir, uluslararası sularda bulunduğunu ifade ederek, Türk Sahil Güvenlik ekiplerini aradığını söylemişti. Özdemir'in teknesini batırmakla tehdit eden Yunan görevliler, balıkçıların direnmesi üzerine bir süre sonra bölgeden ayrılmış, Özdemir'in arkadaşlarından biri o anları cep telefonuyla kayda almıştı. İlker Özdemir ise yaşanan bu olay sonrası görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gökçeada açıklarında avlanan balıkçının teknesine Yunan unsurlarınca hasar verildi | Video 00:36
Gökçeada açıklarında avlanan balıkçının teknesine Yunan unsurlarınca hasar verildi | Video 11.07.2024 | 15:46
Mide balonu operasyonunda hayatını kaybeden üniversiteli gencin görüntüleri ortaya çıktı | Video 08:41
Mide balonu operasyonunda hayatını kaybeden üniversiteli gencin görüntüleri ortaya çıktı | Video 11.07.2024 | 15:01
Gaziantep’te husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:58
Gaziantep'te husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı | Video 11.07.2024 | 15:26
Saldırgan köpek, belediye personelinin kolundan et parçası kopardı | Video 01:50
Saldırgan köpek, belediye personelinin kolundan et parçası kopardı | Video 11.07.2024 | 15:11
Bursa’da aniden bastıran yağmur, hayatı felç etti | Video 03:01
Bursa'da aniden bastıran yağmur, hayatı felç etti | Video 11.07.2024 | 14:30
Antalya’da 5 polisin şehit olduğu helikopter kazası davasında mahkeme 12 yıldır ABD’den ifade bekliyor | Video 09:28
Antalya'da 5 polisin şehit olduğu helikopter kazası davasında mahkeme 12 yıldır ABD'den ifade bekliyor | Video 11.07.2024 | 14:30
Yunan unsurları Türk balıkçı teknesine çarparak hasar verdi | Video 02:43
Yunan unsurları Türk balıkçı teknesine çarparak hasar verdi | Video 11.07.2024 | 14:30
Tırda ele geçen uyuşturucuyla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi | Video 02:05
Tırda ele geçen uyuşturucuyla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi | Video 11.07.2024 | 14:20
Iğdır’ın yüksek kesimlerinde sağanak yağış ve dolu sele neden oldu | Video 01:09
Iğdır’ın yüksek kesimlerinde sağanak yağış ve dolu sele neden oldu | Video 11.07.2024 | 14:03
Saçına kalpak formu vermek için her gün ayna karşısında 1 saat uğraşıyor | Video 03:27
Saçına kalpak formu vermek için her gün ayna karşısında 1 saat uğraşıyor | Video 11.07.2024 | 12:13
Fatih’te cuma namazı kılan vatandaşları küfürlü sözler söyleyerek videoya çekmişti: 2 yıla kadar hapsi talep edildi | Video 00:32
Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşları küfürlü sözler söyleyerek videoya çekmişti: 2 yıla kadar hapsi talep edildi | Video 11.07.2024 | 12:14
Polisin takibi sonucu 410 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:56
Polisin takibi sonucu 410 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 11.07.2024 | 13:40
Kasksız sürücü motosikletten düştü kafasını kaldırıma çarptı | Video 00:18
Kasksız sürücü motosikletten düştü kafasını kaldırıma çarptı | Video 11.07.2024 | 13:25
Kahramanmaraş’ta köy evleri yükseliyor | Video 02:13
Kahramanmaraş'ta köy evleri yükseliyor | Video 11.07.2024 | 12:14
Bakanlık harekete geçti, Eğirdir Gölü temizlenecek | Video 02:37
Bakanlık harekete geçti, Eğirdir Gölü temizlenecek | Video 11.07.2024 | 12:14
Bankacılığı bırakıp fotoğrafçı oldu, kendisini yeni doğan bebeklere adadı | Video 05:19
Bankacılığı bırakıp fotoğrafçı oldu, kendisini yeni doğan bebeklere adadı | Video 11.07.2024 | 12:14
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan dağ keçisi tedavi altına alındı | Video 02:07
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan dağ keçisi tedavi altına alındı | Video 11.07.2024 | 12:15
Biri palet çaldı diğeri ayran! Bu kadarına da pes dedirten hırsızlıklar kamerada | Video 02:22
Biri palet çaldı diğeri ayran! "Bu kadarına da pes" dedirten hırsızlıklar kamerada | Video 11.07.2024 | 12:16
E-5 karayolunda her gün kilometrelerce yürüyen adam merak uyandırdı | Video 07:31
E-5 karayolunda her gün kilometrelerce yürüyen adam merak uyandırdı | Video 11.07.2024 | 12:11
Yıllardır E-5 karayolunda yürüyen adamın hayat hikayesi yürek burktu | Video 07:31
Yıllardır E-5 karayolunda yürüyen adamın hayat hikayesi yürek burktu | Video 11.07.2024 | 12:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA