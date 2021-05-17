Yüzlerce uyuşturucu hapla suçüstü yakalandılar! | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Yüzlerce uyuşturucu hapla suçüstü yakalandılar! | Video 17.05.2021 | 18:56
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Emanet otomobille seyir halindeyken alt yola böyle uçtu | Video 17.05.2021 | 16:46
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Domuzlar Bodrum marinaya kadar indi | Video 17.05.2021 | 15:57
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Önce kayınçosuna, sonra kendi canına kıydı. O anlar kamerada | Video 17.05.2021 | 15:57
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Müslüman olan kadın müftüyü görünce gözyaşlarına boğuldu | Video 17.05.2021 | 14:40
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Karadeniz'in taş gövdeli tek yel değirmeni | Video 17.05.2021 | 12:30
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313 milyon TL değerindeki 1 ton uyuşturucu hap böyle sergilendi | Video 17.05.2021 | 11:35
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Antalya'da kan donduran görüntü... İnsan kafatası! 17.05.2021 | 10:05
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Taksi, nehir kenarındaki iki kişinin üzerine böyle düştü | Video 17.05.2021 | 10:32
İstanbul’da uyuşturucu madde satışı yapılan bir adreste bin 925 uyuşturucu hap bulundu. Üç şüpheli gözaltına alındı.