Zagreb'te ünlü ressamlar Atatürk portreleri çizdi | Video 10.11.2023 | 13:42 Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Zagreb'te ünlü ressamların kentin tarihi noktalarında Atatürk portreleri çizdiği anların yer aldığı bir video yayımladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yılı için bir video paylaştı. Videoda, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te ünlü ressamların kentin tarihi noktalarında Atatürk portreleri çizdiği anlar yer aldı. Ban Jelacic Meydanı, Ulusal Hırvatistan Tiyatrosu, Zrinjevac Parkı Lotrscask Kulesi ve Cvjetni Maydanı Meydanı'nda çekilen anlamlı video, büyük beğeni topladı. Büyükelçi Yavuz Selim Kıran sosyal medyadan videoyu paylaştığı mesajında, "Ebedi mirasıyla, yorulmadan nice 100 yıllara. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e rahmet, minnet ve saygıyla" ifadelerini kullandı.