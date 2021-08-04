Zeytinburnu'nda askeri kamuflajlı 9 kaçak göçmen yakalandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
00:44
Zeytinburnu'nda askeri kamuflajlı 9 kaçak göçmen yakalandı | Video 04.08.2021 | 11:10
01:49
Erzurum'da serinlemek için yüzen bozayı kamerada 04.08.2021 | 11:19
00:39
İstanbul Zeytinburnu'nda sahilde askeri kamuflajla gezen 9 Afgan yakalandı! 04.08.2021 | 11:02
00:24
Adıyaman'dan kadının boğazını sıkan saldırgana feci dayak kamerada! 04.08.2021 | 10:59
02:06
05:23
Gurbetçilere hırsızlık şoku, arabada uyurken 25 bin euro çaldırdılar | Video 04.08.2021 | 10:30
00:31
Muğla Datça güne 4.0 büyüklüğünde deprem! 04.08.2021 | 10:03
01:10
Taksiciler kadın sürücü adayının yolunu kesti, dehşeti yaşattı | Video 04.08.2021 | 10:18
02:04
Esenyurt’ta trafik kazası anlaşmazlığında silahlar konuştu | Video 04.08.2021 | 10:09
02:03
Marmaris’te yardım toplama merkezleri kuruldu | Video 04.08.2021 | 10:09
01:34
00:41
Gaziosmanpaşa’da yan bakma kavgası kamerada | Video 04.08.2021 | 09:48
02:31
Tiktok fenomenleriyle bir kişi arasında taciz kavgası | Video 04.08.2021 | 09:46
01:57
Lambayı kıran çocuk annesinin korkusundan balkondan atladı | Video 04.08.2021 | 09:35
02:18
01:13
05:13
Muğla Menteşe'de alevler geceyi gündüze çevirdi | Video 04.08.2021 | 09:18
00:32
03:29
Riskli gruptaki otobüs şoförü direksiyon başında yakalandı | Video 04.08.2021 | 08:45
Zeytinburnu'nda sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından gerçekleştirilen operasyonda askeri kamuflajlı 9 kaçak göçmen yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, 21 Temmuz'da Zeytinburnu Kazlıçeşme sahil mevkiinde askeri kamuflajlı şahıslara ait görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucu görüntülerde yer alan ve kimlikleri tespit edilen yabancı uyruklu M.R.(27), Z.C. (25), R.N. (18), A.H. (25), A.A. (22), M.U. (18), C.T. (21), H.R. (21) ve H.O. (21) 9 şahıs, 03. Ağustos'ta Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Herhangi bir suç veya terör örgütü ile bağlantılarının bulunmadığı belirlenen 9 kişinin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.