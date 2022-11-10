Zeytinburnu'nda iki otomobil dereye uçtu! Mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı | Video
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Zeytinburnu sahil yolunda kaza yapan 2 otomobil köprü korkuluklarını da kırarak su dolu dereye uçtu. Şans eseri su dolu dereye otomobiller tekerleklerinin üzerine düştü. Otomobillerin içindeki 4 kişi sudan korunmak için araçların tavanına çıktı. Daha sonra itfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarılan 4 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken otomobiller vinçle dereden çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobillerin tavanına çıkan 4 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri 4 kişiye ayakta müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kaza yeri çevresinde güvenlik önlemi aldı. Öte yandan kazaya karışan aracın içindeki 4 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SUDAN KORUNMAK İÇİN OTOMOBİLLERİN TAVANINA ÇIKTILAR
Dereye uçan otomobillerin içindeki 4 kişi sudan korunmak için otomobillerin tavanına çıktılar. Korku dolu anlar yaşayan kazazedeler otomobil tavanında yardım beklediler. Olay yerine gelen polis ekipleri kazazedeleri sakin olmaları ve korkmamaları için teselli etti. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
SULAR ALTINDA KALAN OTOMOBİLLER GÜÇLÜKLE KURTARILDI
Su dolu dereye uçan otomobilleri kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Köprü üzerinden derenin içine merdiven kuran itfaiye ekiplerinden 2 kişi derenin içine girerek otomobilleri vince bağladı. Vinçle dereden çıkarılan otomobillerin içinden sular aktı. Güçlükle çıkarılan otomobiller çekici ile kaza yerinden götürüldü.
Polis ekipleri kazaya sebebiyet veren ve olay yerinden kaçan otomobili yakalamak için çalışma başlattı.