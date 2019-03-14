Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu Asım Bayram cinayetinde Ferluga Karatuğ'dan kan donduran itiraflar art arda gelmeye başladı!

Müge Anlı, Türkiyenin konuştuğu servet avcılarının öldürüp cesedini 8 parçaya böldüğü emlak zengini Asım Bayram cinayetini canlı yayında çözdü. Müge Anlı, Asım Bayram'ın para için içinde Ferluga Karatuğ'un da olduğu bir servet avcısı çete tarafından katledildiği şüphesinin doğruluğu canlı yayında polislerin gerçekleştirdiği gözaltı ile ortaya çıkmış oldu. Türkiye'yi sarsan vahşi cinayette kayıp olan bir çanta dolusu paranın cinayetin ileniş sebebinin para olduğunu ortaya koyarken; canlı yayında polislerin gözaltına aldığı Ferluga Karatuğ'dan da itiraflar gelmeye başladı. 14 Mart Perşembe canlı yayınında Müge Anlı Asım Bayram cinayeti son durum hakkında yeni itirafları ve gelişmeleri izleyicileri ile paylaştı.