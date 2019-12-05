Ceren Özdemir cinayeti zanlısı cani mahkemede!
Ordu’da balerin Ceren Özdemir’i evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren açık cezaevinden iki kez firar eden cinayet hükümlüsü Özgür Arduç adliyeye sevk edilmişti. Arduç işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
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