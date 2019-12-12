Şırıngalı çikolatadan ölüm! 7 yaşındaki Mert Köksal'ın anne ve babası anlattı
Ankara'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolatayı yerken soluksuz kalarak yaşamını yitiren Mert'in ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. 7 yaşındaki Mert Köksal'ın anne ve babası muhabirlere açıklamalarda bulundu.
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