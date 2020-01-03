Son Dakika Haberi: Milyonlarca emeklinin maaşı belli oluyor! SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de 12 milyonun üzerinde vatandaşın beklediği emekli maaş zammının bugün belli olması planlanıyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında en önemli etken 2019 yılının son 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları olacak. Şuana kadar 5 aylık veri açıklanırken, bu rakamlar ışığında emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı 5.59 olarak belirlendi. Hal böyleyken Aralık ayı enflasyonu yaşanacak maaş artışında net bir rakam ortaya koyacak. 2019'un sonunda asgari ücret rakamının açıklanması ile birlikte gözler emekli maaşlarına yapılacak zam miktarına çevrilmişti. 2020 yılına girmemizle birlikte milyonlar emekli vatandaş "2020 emekli maaşı zammı ne kadar oldu?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, 3 Ocak Cuma günü açıklanması beklenen emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı 2020 ne kadar olacak? İşte bu soruların yanıtları…

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR 2020 OLACKA? 2020 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarına ilişkin aylık enflasyon hesaplandığında ortaya çıkan rakam 5 ay için yüzde 5.59 oldu. Yılın kalan 6 ayı için verilen yüzde 5 zamma ek olarak yüzde 0.59 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı. Peki, Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? Aralık ayı enflasyon oranı ile birlikte en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte bu soruların yanıtları…