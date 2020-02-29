TOKİ Muğla kura çekimi sonuçları ve isim listesi belli oldu! 2020 TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama

TOKİ tarafından yürütülen 100 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişleri ile hak sahipleri belirleniyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de inşa edilecek konutlara ilişkin çekiliş sonuçları belli olurken bugün saat 10:00 itibarıyla başlayan kura çekimi sonuçları isim listesi öğleden sonra başvuru sahipleri ile paylaşıldı. Muğla'nın Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekilişinin ardından 500 kişinin ev sahibi olma hayali gerçek oldu. Peki 27 Şubat Cuma saat 10:00'da başlayan kura çekimi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? TOKİ Muğla kura çekimi sonuçları ve kazanan isim listesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte isim isim kazanan listesi...

2020 TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

Çekilişi yerinde takip eden vatandaşların yanında, takip edemeyen vatandaşlar da konuya yönelik bilgi edinmeye çalışıyor. Böyle olunca da 2020 TOKİ Muğla kura başvuru sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk artış gösteriyor.

TOKİ 100 bin sosyal konut Muğla kura çekimi 2+1 kura sonuçları

TOKİ 100 bin sosyal konut Muğla kura çekimi 3+1 kura sonuçları

MUĞLA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Haberimizden, Muğla için gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama hakkında bilgi edinebilirsiniz.

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