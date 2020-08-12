2 bilezikle kuruldu dünya markası oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gebze'deki TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'ni ziyareti sırasında desteğini açıklayıp pazarlama sözü verdiği dünyanın ilk yüzde 100 elektrikli lastik tekerlekli ekskavatörü HICON 7W'yu üreten 42 yıllık Hidromek firmasının baş döndüren büyüme öyküsü herkesin ilgisini çekiyor. Dünyada 6 kıtada, 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapan firmanın yakaladığı başarı sürecini SABAH'a anlatan Hidromek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, "1978'de babam, annemin bilezikleri ve dedemin emekli maaşı dışında başka hiçbir sermayesi olmadan bu firmayı kurdu. Bugün biz üretmek zorundayız. Tarımda, sanayide, her alanda üretimin devamlılığını sağlamalıyız. Ülkemiz için üretim yapma hedefiyle bu günlere kadar geldik. Dünyanın en büyük 50 iş makinesi üreticisi arasındayız. Yatırımlarımızın yüzde 5'ini Ar-Ge'ye ayırıyoruz. Katma değeri yüksek üretim yapıyoruz. Yaklaşık 2 bin kişilik istihdam sağlıyoruz. Sadece yurtiçinde 380 tedarikçimiz var ve Türkiye'de 80 bin kişi dolaylı olarak buradan ekmeğini kazanıyor. Türkiye'miz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi. HICON 7W'yu ürettikleri için büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Bozkurt, "Tek şarjla 8 saat kullanım sağlayacak. 3.5 saatte normal şarj istasyonlarından, 1.5 saatte ise hızlı şarj istasyonlarından tam şarj olabilecek HICON 7W enerji tüketimi olarak 5'e 1 tasarruf sağlayacak" şeklinde konuştu.Hedeflerinin daha fazla iş makinesi üretmek olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Tek vardiyada günde yedi olan ekskavatör üretim sayısını 20'ye çıkarmak istiyoruz. Elektrikli ekskavatörlerin ciddi bir pazar payı olacak. Batı ve Kuzey Avrupa'da ciddi bir pazar var. Kurulduğumuz gün de inşaat makineleri yapıyorduk, bugün de hızımızı artırarak devam ediyoruz. Son dönemde katma değeri yüksek komponentler üretiyoruz. Ürettiğimiz bu makinenin üzerindeki akslar, şanzımanlar ve dönüş kulesindeki redüktörlerin hepsini yerli üretme kabiliyetimiz var. Büyük makinelerin çevirme ünitelerini yapıyoruz, motor greyderlerinin hem aks hem şanzımanlarını üretiyoruz" dedi.TASARIM stüdyosu da bulunan Hidromek, Ar-Ge ve mühendislik alanındaki bilgi birikimiyle tasarım gücünü bir araya getiriyor. Tasarım sürecinde sanal gerçeklik uygulamalarından da en üst seviyede faydalanan Hidromek, HICON 7W ile uluslararası prestije sahip '2020 German Design' ve '2020 IF Product Design' tasarım ödüllerini kazandı. HİDROMEK'in bugüne kadar kazandığı uluslararası tasarım ödüllerinin sayısı ise 20'ye ulaşıyor.HİDROMEK'İN İspanya, Rusya, Japonya ve Tayland'da 4 ayrı şirketi bulunuyor. Tayland'daki şirket üretim tesisi niteliği de taşıyor. 2019 yılında şirket, cirosunun yaklaşık yüzde 70'ini ihracattan elde etti.HİDROMEK'İN ürettiği dünyanın ilk yüzde 100 elektrikli lastik tekerlekli ekskavatörü HICON 7W, akıllı, ekonomik ve çevre dostu bir elektrikli şehir ekskavatörü olma niteliğini taşıyor. İleri teknoloji ürünü ekskavatör 'güvenli çevre sistemi' ile güvenli sürüş için çevresine arka ekranı ile bilgi aktararak olası kazaların önüne de geçecek. Ekskavatör sahip olduğu elektrikli motoru sayesinde, daha sessiz, daha verimli ve çevre dostu olmasıyla öne çıkıyor.