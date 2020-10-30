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Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 30 Ekim bugün ne kadar?

'dan güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, tam, , cumhuriyet, ata ve fiyatları 30 Ekim bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu noktada yatırımcılar, piyasaların son işlem gününde ’dan gelen güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, 30 Ekim 2020 çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para? İşte, 30 Ekim güncel , gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 30.10.2020 15:56 Son Güncelleme: 30.10.2020 15:56 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 30 Ekim bugün ne kadar?

'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları piyasaların son işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, COVİD-19 nedeniyle dünya genelinde ekonomik olumsuzluklar yaşanmış, bu olumsuzlukların etkisi döviz kurları ve altın üzerine yansımıştı. Ülkemizde de Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altındaki hareketlilik devam ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Yaşanan bu gelişmeler ile beraber, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Ekim ayı sonu ve Kasım ayının başlarında kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 30 Ekim 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 30 Ekim bugün ne kadar?

ATA ALTIN

Alış: 3.331,60

Satış: 3.368,80

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CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.300,00

Satış: 3.350,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 30 Ekim bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

Alış: 501,29

Satış: 501,37

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

Alış: 1.623,70

Satış: 1.645,80

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 30 Ekim bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 810,60

Satış: 821,70

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 30 Ekim bugün ne kadar?

TAM ALTIN

Alış: 3.188,65

Satış: 3.251,48

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 30 Ekim bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 451,59

Satış: 469,05

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 30 Ekim bugün ne kadar?
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