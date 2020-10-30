Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 30 Ekim bugün ne kadar?

Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları piyasaların son işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, COVİD-19 nedeniyle dünya genelinde ekonomik olumsuzluklar yaşanmış, bu olumsuzlukların etkisi döviz kurları ve altın üzerine yansımıştı. Ülkemizde de Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altındaki hareketlilik devam ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Yaşanan bu gelişmeler ile beraber, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Ekim ayı sonu ve Kasım ayının başlarında kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 30 Ekim 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.