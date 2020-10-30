Bakan Dönmez tarih verdi! 'Kanuni' geliyor: Yeni müjdelerin habercisi olacak





"ÖNÜMÜZDEKİ KIŞ İÇİN HERHANGİ BİR SIKINTI YOK"



Önümüzdeki kış herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını kaydeden Dönmez, "Bu kış TürkAkım devreye girdi. Mavi Akım var. Aktif çalışıyor. Geçtiğimiz yıl TANAP devreye girdi. Yine Bakü-Tiflis-Erzurum hattımız vardı, Azerbaycan'dan gelen gaz. O zaten aktif. İran tarafı aktif. 2 mobil LNG terminali ekledik. 2 de daha önceden kara terminali vardı. Baktığımızda ülkeye teorik giriş kapasitemiz tüketimimizin iki katına ulaştı. Ortalama 45-50 milyar metreküp yıllık gaz tüketiyoruz. Bütün bu sistemin bu giriş noktalarından full çekebilsek ve bu kadar da tükettiğimizi teorik olarak varsayarsak, bunun iki katı kadar gaz getirebileceğiz demektir. Bunun anlamı şu; yerli gazla birlikte ne kadar çeşitli kaynaktan çok gaz getirebilirsek o kadar fazla gazda rekabetin yaşandığı bir piyasa oluşacak. Hep onun altını vurguluyoruz. Gazın gazla rekabeti her zaman tüketicinin lehine çalışır. Bu bütün dünyada olduğu gibi bizde de öyle olacak. Bunu biz hep söylüyoruz. Bunun işaretlerini de alıyoruz aslında. Bizim şu anda iki senedir çalışan bir doğal gaz piyasamız var derinliği fazla büyük olmamakla birlikte. Yeni kaynaklar da geldiği zaman göreceksiniz, orada derinliği artacak ve rekabet de artmış olacak. Nitekim Avrupa'da bu şekilde çalışan iki büyük piyasa var. Birisi TTF dediğimiz Hollanda'da da, bir de Londra merkezli borsa var. Keza onlar kadar büyük olmamakla birlikte İtalya'da bir piyasa var. PSV adı verilen bir piyasa daha var. Biz de aslında Güneydoğu Avrupa'nın bölgesel ticaret merkezi olabiliriz. Günlük ticaret bu sene 2 milyar metreküpü geçecek" diye konuştu.